Credemleasing, 2mila contratti in 6 mesi

Oltre duemila contratti di leasing stipulati nei primi sei mesi del 2018, per l’esattezza 2.124, in crescita del 12,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: sono i risultati di Credemleasing, società del Gruppo Credem guidata dall’amministratore delegato Maurizio Giglioli. Nata nel 1980, è una delle principali società nel settore del leasing in Italia, presente in tutti i comparti della locazione finanziaria: autoveicoli, strumentale, immobiliare, navale, energie rinnovabili. Il valore complessivo dei nuovi contratti stipulati a giugno – riportano Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino – è pari a 390,9 milioni (+9,3%). Lo stock di crediti da locazione finanziaria è cresciuto del 5,6% e raggiunge i 2.436 milioni. A livello settoriale, positivo in particolare l’andamento del leasing auto, con 932 nuovi contratti stipulati per un importo di 49,5 milioni (+29,4%) e del leasing strumentale con 980 nuovi contratti stipulati per un importo di 165,8 milioni (+10,7%). Per quanto riguarda i risultati economici, l’utile netto è in crescita del 37,4% a/a e si attesta a 9,9 milioni.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet