Credem rinnova partnership con Reale Group

A distanza di 10 anni dalla sottoscrizione del primo accordo di collaborazione, il Credito Emiliano e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, capogruppo di Reale Group, hanno rinnovato la partnership paritetica in Credemassicurazioni, compagnia di assicurazioni attiva nei rami danni. L’accordo mette a fattor comune le storiche competenze in materia assicurativa di Reale Mutua e la struttura distributiva del Gruppo Credem, che conta oltre 1,2 milioni di clienti ed è composta, a fine marzo 2018, da 682 tra filiali, centri imprese e negozi finanziari, 815 consulenti finanziari, 202 subagenti finanziari e 98 agenti finanziari specializzati nella cessione del quinto. Credemassicurazioni, il cui Cda è espressione congiunta delle due parti, è il veicolo tramite il quale si sviluppa la partnership tra i due Gruppi, tra le più lunghe nel campo della bancassurance in Italia. L’obiettivo del rinnovo è quello di assicurare il consolidamento e la maggiore efficienza dei processi industriali, l’ampliamento del portafoglio prodotti e la stabilità di lungo termine della collaborazione.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet