Credem: obiettivo Liguria, prestiti +5%

Credem punta alla Liguria, dove nel primo semestre ha incrementato i prestiti alle famiglie e alle imprese del 5% a quota 40 milioni di euro. In crescita anche i depositi (+2%) e il risparmio gestito (+4%), su cui ha investito il 60% della clientela ligure dell’Istituto emiliano. Credem è

attiva in Liguria con 9 filiali un centro per le imprese, reti di consulenti finanziari (Credem e Banca Euromobiliare), subagenti finanziari (Creacasa) e agenti finanziari specializzati nella cessione del quinto dello stipendio. L’Istituto emiliano – si legge in una nota – “punta con

decisione sulla Liguria per raggiungere entro fine 2017 in regione 1.500 nuovi clienti anche grazie all’inserimento di 5 nuovi private banker (consulenti finanziari”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet