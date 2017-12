Credem leasing, utile già a 11,8 milioni

Si sono chiusi con un utile netto pari a 11,8 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 10,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, i primi nove mesi del 2017 per Credemleasing, società di leasing del Gruppo Credem. Il valore complessivo dei nuovi contratti stipulati, spiega una nota dell’istituto emiliano, è risultato pari a 532 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto ai 525 milioni di euro del settembre 2016. A livello settoriale risultano in crescita il leasing nautico a 88,8 milioni di euro (+44,7%) ed il leasing strumentale a 229,7 milioni di euro (+2,3%). In contrazione il leasing immobiliare a 158,2 milioni di euro (-11%) ed il leasing auto a 55,4 milioni di euro (-9,6%). Lo stock dei crediti, conclude la nota, da locazione finanziaria è cresciuto a fine settembre del 3,7% sui primi nove mesi del 2016 raggiungendo i 2,371 miliardi di euro.

