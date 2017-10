Cpl, firma con Consip convenzioni per Lazio e Campania

Firmate da Cpl Concordia e Consip, la Centrale acquisti nazionale, le convenzioni relative alla fornitura del servizio di energia per le pubbliche amministrazioni relative al ‘Lotto 7’ Lazio e ‘Lotto 9′ Campania. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda modenese secondo cui “il valore potenziale complessivo degli ordinativi è pari a 172,5 milioni di euro, di cui Cpl detiene il 75% mentre il 25% è di competenza del Consorzio Integra”. In base alle convenzioni, “che saranno accessibili alle pubbliche amministrazioni già da martedì prossimo, le amministrazioni di Lazio e Campania potranno richiedere l’erogazione del servizio di energia a condizioni, prezzi e standard qualitativi già stabiliti, con considerevoli risparmi rispetto ai valori del mercato”. La convenzione, conclude la nota, prevede “l’affidamento a Cpl Concordia dei servizi di energia termica ed elettrica

integrati con gli strumenti tipici dell’efficienza energetica, ed ha una durata di 2 anni, prorogabile di un ulteriore annualità. I singoli contratti di fornitura stipulati dalle singole amministrazioni avranno durata di 6 anni”.

