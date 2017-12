Cpl Concordia sigla accordo con Italgas

CPL CONCORDIA ha sottoscritto ieri a Milano un accordo vincolante con Italgas S.p.A. per la cessione di un portafoglio di 7 concessioni gas del Sud Italia per complessivi 16 Comuni. Nello specifico, l’accordo prevede che Italgas acquisisca le 3 concessioni per la metanizzazione di Barano, Lacco Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia; la concessione per la metanizzazione dell’isola di Procida; la concessione per la metanizzazione del Bacino Calabria 12 formato da 10 Comuni in provincia di Reggio Calabria; 2 concessioni per la metanizzazione dei comuni di Favara e Siculiana in provincia di Agrigento. La valorizzazione complessiva del portafoglio oggetto dell’accordo è stata stabilita in 13 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione, subordinato ad alcuni adempimenti pre-closing, è previsto entro il mese di marzo 2018 e il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa al netto del debito. Mentre la cessione di Ichnusa Gas, siglata ad inizio novembre, era compresa tra le operazioni obbligatorie previste dall’Accordo di ristrutturazione del debito concordato nello scorso marzo con il Ceto bancario, lo scopo dell’accordo di ieri è quello di anticipare i risultati previsti dal Piano Industriale 2016-2023 e rientra in una strategia di più ampia collaborazione tra CPL CONCORDIA e Italgas volto a valorizzare i rispettivi asset e competenze in materia di costruzione e gestione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas. In questo ambito è compresa la disponibilità di Italgas ad avvalersi della Cooperativa per la realizzazione delle opere riferite alle concessioni oggetto degli accordi e per la fornitura di alcuni servizi.

