Cpl Concordia, migliorano l’utile e la semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di CPL CONCORDIA si è riunito negli scorsi giorni per analizzare l’andamento della cooperativa al 30 giugno 2017. L’utile segna un dato positivo per circa 1 milione di Euro, al netto di operazioni straordinarie. La semestrale registra un miglioramento dei margini operativi e della gestione caratteristica, grazie alle attività di riduzione dei costi e di incremento della produttività. Rispetto ai valori al 30 giugno 2016 i dati della semestrale, pur registrando un calo di fatturato (107,3 Milioni di euro rispetto ai 112,5 Milioni), evidenziano il miglioramento sia dell’EBITDA salito a 8,5 Milioni (+11,4 rispetto al 30 giugno 2016) sia dell’EBIT a 3 Milioni (+122% rispetto al giugno 2016). I numeri sono in linea con gli obiettivi del corrente esercizio 2017 indicati dal Piano Industriale che la società ha concordato con il Ceto Bancario, risultando anche migliori se proiettati sulla chiusura dell’esercizio. Di rilievo il progresso della gestione finanziaria: la Posizione Finanziaria Netta si attesta a 134,9 Milioni, in miglioramento sia rispetto al 30 giugno dello scorso anno (146,9 Milioni), sia rispetto al 31 dicembre 2016 (139,1 Milioni). Nel corso del primo semestre CPL CONCORDIA ha stipulato contratti per un importo complessivo pluriennale di oltre 105 Milioni di Euro.

