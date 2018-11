Cosmoprof sbarca in Brasile

E’ stato raggiunto un accordo di collaborazione tra BolognaFiere Cosmoprof, organizzatore degli eventi della piattaforma Cosmoprof nel mondo, e Beauty Fair – Feira Internacional De Beleza Profissional, la manifestazione di San Paolo, in Brasile, per i professionisti e i distributori dell’industria cosmetica locale.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo passo per la piattaforma internazionale d Cosmoprof Worldwide Bologna – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – Il nostro network coinvolge oltre 370.000 operatori professionali e più di 7.000 aziende all’interno delle manifestazioni internazionali della piattaforma: oltre a Bologna, Las Vegas, Hong Kong e, inaugurata recentemente, il 10-11 settembre scorso, Mumbai. Grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e con la collaborazione di Cosmetica Italia, Cosmoprof continua il suo processo di crescita nei principali mercati mondiali, svolgendo un ruolo chiave per la crescita del settore.”