Cosmoprof acquista Health & Beauty

Dopo avere conquistato i mercati di Las Vegas, Mumbai e Hong Kong e avere avviato iniziative di partnership nei mercati strategici di Teheran, Colombia, Thailandia, Filippine, Vietnam e Malesia è la volta di Parigi e del mercato europeo. La più grande fiera internazionale della bellezza BolognaFiere-Cosmoprof Worldwide, nata oltre 50 anni fa ha annunciato oggi a Parigi l’acquisizione del gruppo tedesco Health & Beauty, con sede a Ettlingen. L’acquisto riguarda per adesso il 60% del capitale della società e, entro i prossimi 3 anni, arriverà al 100%. “L’operazione, la cui firma finale è prevista a metà ottobre,è costata oltre 4 milioni di euro”, ha spiegato Enrico Zannini, direttore generale BolognaFiere Cosmoprof. Il gruppo Health & Beauty è una media company internazionale con 25 riviste specializzate nel campo dell’estetica professionale, della cosmesi e del grande pubblico. E’ anche la proprietaria di una manifestazione fieristica fra le più rinomate in Europa, l’imminente Beauty Forum che si svolge in 14 Paesi ed è in programma a Parigi la prossima settimana. Possiede inoltre un network di appuntamenti e esposizioni del settore per tutta Europa. E’ infatti presente a Monaco di Baviera e Lipsia, Varsavia, Budapest, Cluj-Napoca (Romania), Atene, Trencin in Slovacchia e Lubiana. La società è anche promotrice di incontri di business a Dubai a nelle principali città europee. “Parigi è fra i più prestigiosi riferimenti per il mondo della bellezza e del fashion a livello mondiale, – ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere e BolognaFiere Cosmoprof. – L’acquisizione rientra nelle nostre strategie di crescita. Per il 2019 prevediamo di raggiungere un fatturato di circa 180 milioni di euro e la cosmesi è il settore di maggiore impatto per il gruppo con 75 milioni di fatturato. Questa ultima acquisizione contribuirà con un guadagno di 8 milioni di euro nel primo anno”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet