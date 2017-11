Corso per project manager da rigenerazione urbana

Partirà a dicembre 2017 e terminerà a marzo 2018 il corso per Project Manager della Rigenerazione Urbana promosso da Demetra Formazione con la partnership di Legacoop.

“La rigenerazione urbana non è una moda passeggera – afferma Francesca Federzoni, vicepresidente di Legacoop Estense – ma un’attività urbanistica e sociale che richiede nuove figure professionali specifiche. Una di queste è proprio il project manager, un professionista in grado di garantire efficacia e sostenibilità, analizzare i bisogni del contesto, verificare la fattibilità economica del progetto, coordinare tutti i soggetti chiamati in causa, monitorare i risultati”.

Il corso, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, è interamente gratuito per i partecipanti. Si rivolge a 15 occupati o disoccupati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in possesso di diploma o laurea, con esperienza lavorativa coerente con gli obiettivi del corso. Al termine del percorso di 300 ore, di cui 120 di stage, si otterrà la Qualifica di specializzazione di “Tecnico esperto nella gestione di progetti”, inserita nel Sistema Regionale delle Qualifiche dell’Emilia-Romagna. La sede del corso sarà Bologna.

“La figura che andremo a formare sarà in grado di coniugare gli aspetti di sostenibilità economica con la capacità di valorizzare le identità e le culture delle aree urbane da riqualificare, adottando strumenti di partecipazione e di innovazione sociale” afferma Cristina Scappi, referente area cultura di Demetra Formazione.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 4 dicembre, compilando il modulo presente sul sito demetraformazione.it.

