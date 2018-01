Si conferma anche a Modena la corsa ai mutui a tasso fisso in vista dell’aumento del costo del denaro come conseguenza alla fine dell’acquisto di titoli da parte della Bce. Per Bper l’aumento dei mutui verso le famiglie è stato del 75% in anno, di cui l’85% a tasso fisso.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet