Corob continua a crescere

Continua l’espansione del Gruppo Corob, sede principale a San Felice sul Panaro (Modena), che dal 1984 si occupa di sistemi tintometrici per la produzione di vernici e rivestimenti industriali. A San Felice il Gruppo ha mantenuto lo stabilimento più importante e buona parte degli uffici centrali, le altre sedi produttive si trovano a Daman, in India, e Ulvila in Finlandia. Il Gruppo è stato acquisito nell’agosto 2016 da Wise Sgr, Fondo di investimento milanese, e il suo fatturato ora si avvicina ai 100 milioni di euro con circa 500 dipendenti nel mondo. Dal 2008 al 2016, prima di passare al 100% a Wise, Corob era di proprietà del Fondo Nordic Capital. Il Gruppo negli ultimi mesi ha registrato una crescita di fatturato a doppia cifra e ha completato due importanti acquisizioni: prima la canadese Novaflow Systems Inc., società che ha sviluppato un’innovativa tecnologia gravimetrica e vanta 25 anni di esperienza nella fornitura di dispensatori a uso industriale nel mondo delle vernici e dei rivestimenti, degli inchiostri e dei prodotti chimici. Infine, con l’acquisizione strategica di Corob Service, il Gruppo consolida ed espande i rapporti con i propri clienti ampliandone la copertura diretta e migliorando i servizi post vendita. Wise Sgr, che detiene il controllo del Gruppo, è una società specializzata nella gestione di fondi chiusi di private equity che investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull’Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano operazioni dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con l’obiettivo di migliorare la competitività e la marginalità delle aziende e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero.

