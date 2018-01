Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Messori

Il presidente Alberto Vacchi, i vicepresidenti Valter Caiumi e Riccardo Maiarelli e il direttore generale Tiziana Ferrari, unitamente ai colleghi del Consiglio Generale e ai collaboratori di Confindustria Emilia Area Centro, esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giovanni Messori, direttore di Confindustria Modena dal 2008 al 2017.

“Siamo vicini alla famiglia, alla moglie Roberta e al figlio Stefano ed esprimiamo il cordoglio di tutte le imprese emiliane, in particolare di quelle modenesi che hanno potuto apprezzare Giovanni nei lunghi anni di vita associativa che lo hanno visto protagonista”, dichiara il presidente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi. Anche la Camera di Commercio di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Messori, ricordando l’importante e apprezzato ruolo di Amministratore che attualmente ricopriva presso l’Ente camerale. Il dottor Messori è infatti entrato a far parte del Consiglio e della Giunta camerale nell’anno 2013.

