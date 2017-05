In Coop noleggi l’auto a lungo termine

Grazie all’accordo con Car Server, la più grande società di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano, i vantaggi del car rental tutto compreso sono oggi alla portata di tutti.

Dopo la prima esperienza pilota avviata nel 2016 con Coop Lombardia, l’accordo si estende ora a tutta la penisola tramite ANCC, l’Associazione Nazionali Cooperative Consumatori – Coop. Basterà così andare al supermercato per noleggiare un’auto a lungo termine. Anche per i privati e le famiglie infatti il concetto di mobilità si sta sempre più spostando dal possesso al servizio, dall’acquisto al canone. Grazie al noleggio a lungo termine potranno utilizzare un’auto senza acquistarla, con la totale tranquillità di un pacchetto all-inclusive, già comprensivo di tasse, assicurazioni, manutenzione, assistenza stradale e pneumatici.

ANCC-Coop unisce Coop Alleanza 3.0, Coop Centro Italia, Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop, Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze, Sait e Coop Reno. La convenzione con l’Associazione verrà attuata da Car Server attraverso il brand Drive Different, nato specificatamente per offrire il noleggio a lungo termine ai privati e allo small business. Car Server metterà a disposizione una rete di assistenza capillare per garantire la massima comodità di servizio. Oltre a questi vantaggi, i soci Coop che decidono di sottoscrivere un contratto con Drive Different potranno contare su altri privilegi in esclusiva, in primis un Buono Spesa del valore di 200 euro. Avranno inoltre la possibilità di scegliere un vantaggio aggiuntivo extra del valore di 600 euro tra: sconto sul canone, servizio gomme termiche, azzeramento della penale risarcitoria RCA e Roomy Car (un servizio innovativo che permette in alcuni periodi dell’anno di usufruire di un’auto di categoria superiore alla propria, esempio: una monovolume con più spazio per andare in vacanza).

Ai soci Coop verranno riservati veicoli in promozione esclusiva, mentre i soci dipendenti avranno diritto anche all’azzeramento della penale risarcitoria sull’assicurazione furto e incendio.

Il noleggio auto a lungo termine Drive Different sarà promosso anche attraverso campagne pubblicitarie specifiche su Volantino, su Consumatori e in tutti i canali di comunicazione delle Cooperative.

