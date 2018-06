Coop Bilanciai, 2017 stabile

Un bilancio che tratteggia un 2017 nel solco del consolidamento quello presentato e approvato dalla società cooperativa Bilanciai. L’azienda di Campogalliano, rappresentante della qualità del made in Italy nel mondo dei sistemi di pesatura, conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come il miglioramento del livello di indebitamento e la prosecuzione dell’impegno su investimenti e formazione. Evento significativo nel croso dell’anno la cessione alla multinazionale francese Sagemcom della partecipazione in Meter Italia Spa (azienda leader nella produzione e commercializzazione di contatori e strumenti di misura del consumo di gas) per il 27 per cento.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet