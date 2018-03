Coop Alleanza 3.0 rinnova i Gelsi

Ha riaperto oggi la Coop “I Gelsi”, in via Vignolese 835, a Modena, dopo i lavori di ristrutturazione. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il vicepresidente Sviluppo territori gestione di Coop Alleanza 3.0, Mirco Dondi e in rappresentanza dei soci, la presidente del Consiglio di Zona, Franca Bassoli.

In occasione dell’inaugurazione, il gruppo di giovani musicisti modenesi “Soul Station” si esibirà nella galleria del centro commerciale, a ritmo di soul.

La Coop si sviluppa su una superficie di 1.500 metri quadrati, impiega 105 lavoratori – 18 in più rispetto a prima dell’inizio dei lavori – e, grazie a tanti servizi e a un assortimento vasto, vuole essere sempre più un punto di riferimento per i soci e i consumatori, offrendo tutta la qualità dei servizi a marchio Coop. I lavori di ristrutturazione, iniziati il 2 gennaio a negozio aperto, sono proseguiti poi dal 25 febbraio fino al 21 marzo con il punto vendita chiuso.

Complessivamente il cantiere del supermercato e dell’area “Salute & Benessere Coop”, insieme all’apertura del pet store “Amici di casa Coop” hanno richiesto un investimento di oltre 4,7 milioni di euro.

Con i lavori di restyling trova spazio con affaccio in galleria il nuovo punto ristoro “Buona pausa Coop”, con 135 posti a sedere per un momento di pausa o un pranzo veloce. Si parte dalla colazione, con un buon caffè o un cappuccino accompagnato da un assortimento ampio di paste dolci e salate, spremute ed estratti. All’ora di pranzo la proposta si arricchisce: si possono gustare tanti nuovi piatti ogni giorno, con oltre 190 ricette tra primi, secondi, contorni, insalate e piatti freddi, pizze classiche e alla pala, preparate anche nel forno a legna. L’area – dotata di wi-fi e prese per ricaricare cellulari e tablet – è stata pensata anche per ospitare eventi per presentare le tante attività di Coop Alleanza 3.0 per i soci e le comunità: infatti i clienti potranno trovare lo spazio dedicato al book-crossing di “Seminar libri” la biblioteca libera e gratuita di Coop Alleanza 3.0.

Grazie ai lavori di restyling è stato ampliata e rinnovata l’area “Salute & Benessere Coop”, dove i clienti possono contare sulla professionalità di 3 farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop, oltre a prodotti per la cura della persona.

Nell’ambito del rilancio della galleria commerciale è da inserire anche l’apertura, a fine febbraio, del negozio dedicato agli animali domestici, “Amici di casa Coop”, anch’esso con affaccio in galleria.

A guidare i clienti all’interno del supermercato è un percorso di spesa semplice e funzionale agli acquisti, con una comunicazione chiara e efficace. Tra i reparti, il punto vendita propone i banchi assistiti della macelleria, della pescheria, gastronomia e panetteria che offrono le eccellenze del territorio. Spazio alle produzioni interne del pane e della pasticceria – tra cui anche torte – dei reparti pescheria e macelleria in cui i clienti troveranno pietanze già pronte per essere cucinate; inoltre, anche la gastronomia offrirà prodotti caldi, come primi, secondi e contorni. Per una maggiore comodità di spesa tutti i reparti sono dotati anche di confezioni take-away. Ampio spazio ai reparti freschi e freschissimi, come nel caso della piazza dell’ortofrutta, che valorizza i prodotti di stagione legati al territorio. Presente pure la cantinetta dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali e alle birre artigianali. La Coop I Gelsi offre tutto l’assortimento dei prodotti a marchio Coop, compresi quelli della linea d’eccellenza Fior Fiore e quella biologica Vivi Verde, oltre ai prodotti per la pulizia della casa e le piante e i fiori.

Il supermercato è anche “amico dell’ambiente”, grazie all’illuminazione con luci a led, e a frigo e freezer chiusi che consentono un notevole risparmio energetico, così come una migliore conservazione degli alimenti.

Fino al 7 aprile, chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà un buono spesa di 25 euro, utilizzabile entro il 22 aprile nella Coop rinnovata.

I clienti possono pagare la spesa in 11 casse di cui 4 fai-da-te e 7 tradizionali. Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30; domenica 25 marzo è prevista l’apertura tutto il giorno dalle 8.30 alle 20.

