ConverGo, anche social network

“Si parla di numeri che si moltiplicano si è partiti da 20 imprenditori e in pochi mesi dalla nascita di ConverGO si è arrivati a 100. Ogni settimana ciascun team scambia più di 50 referenze generando un fatturato settimanale tra i ventimila e i trentamila euro. Il giro d’affari dei vari partner, supera i 40 milioni di euro”, si legge in una nota dell’azienda.

“Questo è il risultato del nuovo modo di fare rete di ConverGO. È un metodo strutturato ed efficace, realizza un passaparola tra imprenditori tale da creare connessioni, richieste e scambi di referenze. La possibilità grazie alla conoscenza diretta di raggiungere la figura del decisore all’interno dell’azienda che si sta cercando di contattare per aumentare il business”.

Una rete che crea sinergie come il progetto rilievi: quattro giorni di missioni con droni, più di 200 voli, oltre 450 foto aeree, circa 11mila metri quadri rilevati. Sono i numeri di un importante lavoro di fotogrammetria e rilievo di facciata che si è svolto nel pieno centro di Bologna, a due passi dalla stazione centrale. Una location molto critica per operare con i droni sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo.

Il progetto è il frutto della sinergia tra due partner che si sono incontrati a ConverGo e che si sono scoperti essere professionalmente compatibili.

“Un metodo che si basa sulla fiducia reciproca, dove le persone incontrandosi a colazione, condividono e scambiano business one to one. L’equivalente di un social che permette di connettere le persone e le aziende, un linkedin reale che fa crescere la fiducia nei partner. Proprio perché l’obiettivo è quello di moltiplicare le possibilità di incontro e di business tra i partner verrà inaugurato domani, il 14 novembre, dalle 7.30 alle 9, presso l’hotel Relais Bellaria di Bologna, il social network di ConverGO, che unirà le potenzialità di un social a quelle del networking face to face. Sarà anche l’occasione di incontrarsi con più di 200 imprenditori che davanti ad un caffè si racconteranno. Durante l’evento il Team Copernico, (uno dei gruppi ConverGO) presenterà le proprie professionalità a tutti gli imprenditori e liberi professionisti presenti. Ogni gruppo ha professionalità differenti in cui non si troverà mai un concorrente, ma solo collaborazione attiva tra i partner”.

