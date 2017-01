Convegno sul biometano

Il biometano, prodotto dalla raffinazione del biogas, rappresenta per il nostro Paese un’opportunità importante per ridurre l’uso delle fonti fossili e alleggerire notevolmente la nostra impronta energetica in un’ottica di innovazione green e circular economy.

Partendo dalla esperienze imprenditoriali virtuose già attive, Legambiente organizza “La nuova frontiera del biometano: sviluppo, prospettive e opportunità per l’Italia”: un confronto tra istituzioni, esperti di settore e aziende in cui si analizzeranno le potenzialità di produzione e distribuzione, si affronteranno le criticità e le questioni normative.

Il convegno nazionale si terrà a Bologna, presso la sala Poggioli della Regione Emilia-Romagna, nella giornata del 6 febbraio.

Alla giornata interverranno tra gli altri l’assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, il presidente del GSE Francesco Sperandini, il Presidente del Consorzio Italiano Biogas Piero Gattoni.

Saranno presentate inoltre le opportunità e le prospettive legate allo sviluppo del biometano a livello regionale e nazionale, attraverso testimonianze di imprese ed associazioni di categoria.

