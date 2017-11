Contributi a imprese per il digitale

La Camera di commercio di Modena ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici che prevede, tra le altre cose, il sostegno economico agli investimenti di digitalizzazione implementati dalle aziende del territorio in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

A tal fine sarà operativo a breve il “Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2017” che prevede la concessione di contributi alle imprese che sostengono costi per l’acquisizione di servizi di formazione e consulenza in tale ambito.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Modena e in regola con il pagamento del diritto annuale.

L’impresa potrà avvalersi esclusivamente di fornitori con requisiti e competenze indicati nel dettaglio dal bando.

Le richieste dovranno essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelematco di Infocamere – Servizi e-gov.

Le spese di formazione e consulenza finanziabili dal bando si riferiscono all’introduzione di soluzioni di innovazione digitale I4.0 come: manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione integrazione verticale e orizzontale, Industrial Internet e IoT, cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e analytics.

Ulteriori ambiti tecnologici finanziabili, limitatamente ai soli servizi di consulenza, sono: sistemi di e-commerce, di pagamento mobile e/o via Internet, sistemi EDI Electronic Data Interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) tecnologie per l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata all’automazione dei processi.