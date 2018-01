Conto alla rovescia per Sigep

Saranno oltre 900 gli eventi che animeranno il 39° SIGEP, salone mondiale del dolciario artigianale firmato Italian Exhibition Group, che per cinque giorni alla fiera di Rimini diverrà ambasciatore in tutto il mondo di questo prezioso settore del food service made in Italy. Gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè profumano ogni angolo dei 129.000 mq di area espositiva.

Sigep è anche un grande momento d’incontro fra i protagonisti della filiera, è frequentato da tutti i grandi Maestri del dolciario artigianale, come Ernst Knam, il ‘re del cioccolato’.

“Dal 2004 frequento Sigep e, con il passare degli anni, è diventato un appuntamento fisso. Il Sigep è per me anche sede di tanti bellissimi ricordi: nel 2009 c’è stata la vittoria del Campionato Italiano di Cioccolateria, mentre nel 2012 quella della Coppa del Mondo di Gelateria, come Capitano della squadra italiana.

Oltre a essere stato giurato in diversi concorsi, ho avviato numerose collaborazioni con aziende leader del settore pasticceria e gelateria, per le quali tengo masterclass e showcooking, in cui utilizzo materie prime ricercate tramite l’utilizzo di tecniche e lavorazioni che ho acquisito e perfezionato in tanti anni di attività e svariate esperienze in Italia e nel mondo.

Ogni anno vedo crescere la partecipazione a Sigep, sia degli addetti ai lavori, che del pubblico: per me rimane quindi un momento importante per promuovere i progetti che mi stanno a cuore, per approfondire le ultime novità del settore e, infine, per incontrare le persone che seguono la mia attività in tv e di pasticcere, che non sempre hanno la possibilità di venire a Milano, dove opero quotidianamente”.

Oltre alla Coppa del Mondo della Gelateria (12 nazioni in gara da sabato) e a The Pastry Queen (le migliori pasticcere del mondo ambiranno allo scettro della campionessa uscente Silvia Boldetti da lunedì 22), altri eventi in particolare nel settore della pasticceria attireranno l’attenzione dei 160.000 buyers attesi da 180 Paesi.

Segnaliamo fra gli altri Pastry&Culture, un’area esclusiva dedicata all’alta pasticceria italiana organizzata da Conpait – Confederazione Italiana Pasticceri e promossa da Italian Exhibition Group (Pad. D5).

Sabato 20 gennaio dolci specialità regionali saranno al centro delle prove degli chef della Federazione Italiana Cuochi, che realizzeranno dessert al piatto che esaltino le diverse tipicità del Belpaese. Il 2018 è l’anno del Tiramisù, proclamato dolce simbolo dell’Italia per il nuovo anno.

Per festeggiarlo, domenica 21 gennaio si svolgerà il Tiramisù Talent Show: i maestri pasticceri ne offriranno una personale interpretazione.

Lunedì 22 gennaio sarà il giorno del Panettone, con una apposita tavola rotonda, che vedrà come speciali guest star il tema ‘gluten free’ e la partecipazione di delegazioni di pasticceri internazionali a scuola di pasticceria italiana. Conpait ha, infatti, intessuto rapporti di collaborazione e cooperazione con diversi paesi esteri, come i paesi dell’area balcanica e quelli dell’America Centrale.

Specialità regionali sarà, infine, il focus di martedì 23 gennaio con una ‘passerella’ dei dolci della tradizione italiana interpretati da delegazioni regionali Conpait con fantasiose declinazioni del Panettone, ambasciatore del dolce artigianale made in Italy in tutto il mondo, e del Tiramisù.

Fra gli appuntamenti più attesi, anche il convegno Il ruolo del pastry chef nella ristorazione moderna, organizzato da Dolcegiornale Ristoranti in collaborazione con Collettivo Pass 121 e l’Osservatorio Crest, The NPD Group. Lunedì 22 gennaio dalle ore 15.30 in Sala Neri 2 saranno anche rivelati in esclusiva alcuni dati di rilevo economico relativi al settore pasticceria nella ristorazione.