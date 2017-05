Conto alla rovescia per RiminiWellness

Torna RiminiWellness, dall´1 al 4 giugno alla fiera di Rimini e lungo tutta la riviera romagnola. L’evento leader di settore che mette in moto centinaia di migliaia di visitatori e centinaia di aziende riunite in 160 mila mq tra indoor e outdoor, per una quattro giorni di pura energia business e sport, ogni anno contribuisce al giro d´affari del territorio, in un´area dell´Italia tra le più dense di infrastrutture per l´ospitalità: non è un caso che il turismo legato al wellness valga in Italia oltre 2 miliardi di euro con un incremento medio di circa il 9%, su base annua (AICEB-Università Milano Bicocca / Vivitalia).

Solo un anno fa RiminiWellness ha registrato record di presenze sfiorando i 270 mila visitatori.

A Rimini sarà attivo l´intero quartiere fieristico, pronto ad accogliere circa 400 aziende tra dirette e rappresentate, operatori, buyer e visitatori da oltre 80 paesi, 500 presenter da tutto il mondo che si alterneranno su 45 palchi sempre attivi per 40 ore di allenamenti e adrenalina, in door come outdoor dove sarà allestita la più grande area acqua mai realizzata prima con 350 mq di vasche e 5 piscine. Inoltre, quest´anno per la prima volta anche la grande fontana d´ingresso si trasformerà in palcoscenico!

25 le sale dedicate a convegni e seminari e oltre 50 i corsi con accrediti ECM, gli incontri e gli appuntamenti.

Ben 20 i km di costa che entrano in movimento con RiminiWellness, circa 2600 strutture alberghiere pronte, 1720 ristoranti e oltre 200 locali notturni, 700 stabilimenti balneari, 350 campeggi, 19 parchi divertimento, che dall´1 al 4 giugno non si fermeranno mai per far vivere anche fuori dalla fiera l´esplosione di energia della kermesse garantendo uno straordinario fuori salone . RiminiWellness OFF . ricco di eventi, incontri e feste che continueranno a perpetuare l´#activesoul della manifestazione anche per le strade della città e lungo la costa.

Grande attesa per la presentazione di quella che si annuncia come una vera novità in un settore in cui si assiste di continuo al lancio di nuove compresse, capsule e bustine che non guardano il piacere del gusto e dell’assaporare. Rimini Wellness vedrà l’entrata del mercato di Wellbe, un integratore in lattina, dal gusto fresco, con azioni benefiche sul sistema nervoso, utile a favorire uno stato di naturale rilassamento e di benessere mentale, con un effetto positivo sul tono dell’umore al fine di contrastare momenti di particolare stress o tensione e aumentare la concentrazione.