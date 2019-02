Consob, via libera per azioni Parmalat

La Consob ha approvato il documento informativo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto delle azioni Parmalat ancora in circolazione da parte di Sofil, controllante del gruppo Lactalis. Il periodo di presentazione delle richieste di vendita, si legge in una nota, avrà inizio il prossimo 4 febbraio per concludersi il 22 febbraio, salvo proroghe. La procedura, che porterà al delisting del gruppo di Collecchio, è rivolta a tutti gli azionisti a cui verrà offerto da Lactalis un corrispettivo di 2,85 euro per azione.

