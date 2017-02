Conserve Italia lancia Food Bar, la grande novità per il mondo Horeca

Conserve Italia crede nell’innovazione e rafforza sempre più il proprio posizionamento di TOTAL HORECA COMPANY, con progetti che sposano la propria competenza e leadership sia nel food che nel beverage. Questa tensione innovativa è l’elemento trainante della riconfermata partecipazione di Conserve Italia all’International Horeca Meeting, giunto alla sesta edizione, che riunisce a Roma dal 10 al 12 febbraio 2017 l’industria alimentare del mondo Horeca e i distributori di bevande associati ad Italgrob, la federazione di consorzi di distributori di bevande che organizza la manifestazione. In linea con le richieste del mercato e con il tema del convegno “Over the drinks” (oltre il beverage), Conserve Italia presenta al Meeting romano un progetto innovativo e molto importante per il mondo dell’Horeca con il quale vuole valorizzare la propria esperienza consolidata in questo canale. Da sempre leader nel settore conserviero e nella trasformazione di frutta, vegetali, legumi, pomodoro e cereali, e presente sul mercato con marchi di grande prestigio come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue, Conserve Italia punta a diversificare la propria offerta nel canale beverage con una proposta coordinata e integrata di prodotti food, con l’obiettivo di andare incontro alle nuove richieste del consumatore offrendo al trade nuove opportunità di crescita. In questo scenario si inserisce la nuova gamma Food Bar di Conserve Italia, composta da referenze pratiche e di tendenza, con qualità garantita da grandi marche. Prodotti unici, molto versatili, facili da usare e pronti all’uso che possono dare all’operatore dell’horeca la possibilità di creare piatti veloci e gustosi, realizzabili anche in spazi ristretti o senza la disponibilità di una cucina, per offrire occasioni di consumo prima non contemplate. La gamma si compone di vegetali, cereali, pomodoro e altre specialità come i Cotti a Vapore Valfrutta (fagioli, piselli, mais, farro, ceci, che grazie alla cottura a vapore mantengono tutte le proprietà nutrizionali e hanno una resa superiore rispetto al prodotto con liquido di governo), le creme (carciofi, asparagi, funghi, pomodoro, olive, peperoni), i sottoli e sottaceti Valfrutta Granchef (vegetali pronti all’uso per rendere sfiziose e particolari le preparazioni), i Pronti al Vapore di Valfrutta (quattro nuove referenze cotte a vapore a base di ingredienti alla moda e adatte anche alla cucina vegana, dove cous cous, farro, quinoa e bulgur, riso e lenticchie vengono arricchiti da ingredienti accattivanti), le specialità Pomodorini e Datterini Cirio Alta Cucina (utilizzabili anche a freddo per insaporire o colorare un piatto), i prodotti per aperitivo Apè (patatine, arachidi, crostini). Con poche referenze si possono realizzare molte differenti preparazioni per un’offerta diversificata e in linea con la richiesta del consumatore di prodotti vegetali, vegani, senza glutine e salutari, tutti versatili e facilmente mixabili.

