Conserve Italia a Roma

Prodotti 100% frutta, bio, vegan ok e gluten free. Sono queste le novità su cui punta Conserve Italia in occasione della 5ª edizione di ICE Intesa Contact Expo, l’evento annuale di Intesa GDI dedicato al mondo Horeca e in programma venerdì 6 e sabato 7 aprile a Roma (Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel).

Alla kermesse promossa dal Gruppo di distributori indipendenti, il consorzio cooperativo bolognese sarà protagonista con uno spazio espositivo dedicato, nel quale saranno presentate tutte le novità, con particolare attenzione ai lanci del 2018 che offrono prodotti e soluzioni ad alto valore propositivo e di servizio. Per Conserve Italia si tratta di un’occasione di dialogo e confronto con aziende della distribuzione, forza vendita e industria del beverage, un appuntamento che conferma il ruolo leader nel settore e il posizionamento in termini di Total Horeca Company.

Protagonista di primo piano sarà L’Arte del 100% YOGA, la prima linea di succhi di frutta 100% per il canale Horeca, senza zuccheri aggiunti, senza coloranti e conservanti, vegan OK e gluten free. Un’innovazione che si sviluppa in 8 referenze 100% frutta (Pesca, Pera, Albicocca, Mirtillo, Arancia, Pompelmo, Ananas, Mela Golden) e in 4 mix di frutta e verdura 100% veggie (ACE, Mango-Mela-Zucca-Carota, Pera-Finocchio-Zenzero, Frutti di Bosco-Carota nera-Barbabietola). Una gamma di prodotti equilibrati, in distribuzione nel formato da 200 ml in bottiglia di vetro trasparente.

Anche i succhi Valfrutta BIO saranno al centro dell’appuntamento con una importante new entry: il succo 100% Ananas. Frutto esotico per eccellenza e ricchissimo di proprietà benefiche, l’ananas è apprezzato in tutto il mondo per il suo inconfondibile sapore. Il succo 100% Ananas Valfrutta BIO affianca Pera italiana, Pesca italiana, Albicocca Italiana, Arancia Carota Limone (Frutta e Carote italiane), 100% Arancia italiana, Mirtilli selvatici e Melograno in una gamma di 8 referenze in bottiglia trasparente da 200 ml con tappo corona caratterizzate dallo stesso logo BIO che Valfrutta propone già nel canale retail per la linea del pomodoro, dei legumi in scatola e dei succhi di frutta.

Infine Derby Blue presenterà, insieme ad una piccola anteprima della bottiglia 200 ml new pack, il portfolio dedicato al mondo della miscelazione con i prodotti 1000 e 1500 ml e la linea di concentrati Derby Blue Be4Mix. Questi prodotti saranno protagonisti del contest “Intesa Barman Competition”, organizzato da Intesa ICE con la collaborazione di Planet One, un concorso a premi riservato a bartender provenienti da tutto il territorio nazionale per divulgare la conoscenza del bere miscelato.

Nei due giorni dell’evento non mancheranno anche i prodotti della linea Food Bar che saranno protagonisti speciali di tutti gli appuntamenti legati al momento dell’aperitivo organizzati da Intesa ICE.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet