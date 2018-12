Confindustria Romagna a difesa del distretto offshore

Confindustria Romagna è pronta “a difendere il distretto offshore” romagnolo che potrebbe essere intaccato dai contenuti della Manovra economica del Governo sul fronte delle estrazioni. E’ quanto sostiene, in una nota, la stessa associazione degli industriali che “esprime sorpresa e profonda preoccupazione per l’emendamento in Manovra che rischia di avere un profondo impatto sulle attività relative alle concessioni estrattive”. Confindustria Romagna, viene spiegato, “ad ogni livello territoriale e in ogni sede competente, si è già attivata per evitare un’assurdità che minerebbe uno dei principali comparti produttivi del territorio, per il quale è previsto un piano industriale da due miliardi di investimenti. In Romagna – viene argomentato – ha sede il più importante distretto nazionale di oil&gas, che da decenni convive con le comunità locali: ci sono già voluti molti anni e una sentenza del Consiglio di Stato per riaffermare la legittimità delle esplorazioni in Adriatico, il loro impatto sull’economia e l’occupazione, ricordando come tutta l’attività avvenga nel pieno rispetto delle norme e dell’ambiente in cui è integrata”. A giudizio degli industriali romagnoli, “le imprese del settore e dell’indotto, le migliaia di lavoratori e le loro famiglie, hanno già sofferto un blocco delle attività che ha aggravato una pesante crisi congiunturale: Confindustria Romagna – conclude la nota – ribadisce che costi del non fare sono dannosi per tutta la collettività ed è pronta a difendere con ogni mezzo l’operatività del distretto”.

