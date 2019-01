Confindustria entra nelle Bonifiche Ferraresi

Confindustria Emilia Area Centro, l’associazione che riunisce le imprese di Bologna, Ferrara e Modena, conferma l’ingresso nella società ferrarese con un investimento di 1,5 milioni di euro.

“L’ingresso di Confindustria nel capitale di Bonifiche Ferraresi evidenzia il nostro impegno nel supportare lo sviluppo di sinergie nell’ambito delle filiere, generando un impatto positivo sull’economia del territorio e in definitiva dell’intero sistema Paese”, ha commentato a margine dell’annuncio Riccardo Maiarelli, vicepresidente di Confindustria Emilia. “In quanto ferrarese sono lieto e orgoglioso che il nostro contributo si indirizzi verso un’azienda che ha importanti radici nel nostro ambito territoriale, e che partendo da un settore tradizionale come quello dell’agricoltura ha saputo abbracciare la modernità con vero spirito industriale”.

Bonifiche Ferraresi è un’azienda agricola italiana attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con quasi settemila ettari di superficie coltivabile rappresenta la più grande realtà agricola italiana, e l’unica del settore quotata in Borsa in Occidente. Le coltivazioni comprendono riso, mais, grano duro e tenero, orzo, barbabietole da zucchero, erba medica, soia, orticole, piante officinali e frutta. I terreni di proprietà di Bonifiche Ferraresi sono, per la maggior parte, nei comuni di Jolanda di Savoia e Mirabello, nel ferrarese, oltre ad alcuni possedimenti in Toscana e Sardegna.

Il gruppo agroindustriale, guidato da Federico Vecchioni, con l’aumento di capitale da 150 milioni di euro, cui la Consob ha dato il via libera, si prefigge di proseguire nell’obiettivo di essere un hub per il settore del nostro Paese.

