Confindustria Emilia Romagna, Luca Rossi nuovo direttore generale

Luca Rossi è il nuovo Direttore generale di Confindustria Emilia-Romagna, nominato all’unanimità dal Consiglio di Presidenza presieduto da Pietro Ferrari.

Il neo Direttore generale, 46 anni, ricopriva l’incarico di Vice Direttore dal 2009. Laureato in Scienze Politiche indirizzo economico industriale, ha conseguito il diploma di Master in Business Administration presso Bologna Business School. Dal 1996 al 2014 è stato componente del coordinamento editoriale della rivista “Economia Politica. Journal of Analytical and Institutional Economics” edita da Il Mulino.

Luca Rossi succede a Mario Agnoli, Direttore generale dal 1994 al 2017, che assume l’incarico di Consigliere delegato della Presidenza e Segretario degli Organi.

