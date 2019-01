Confesercenti: “Partiti bene i saldi”

Il primo fine settimana di saldi invernali in Emilia-Romagna ha fatto registrate, in media, un buon andamento e una generale soddisfazione fra consumatori e imprenditori fiduciosi anche per il comportamento dei prossimi giorni. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dal centro studi della Confesercenti regionale tra i commercianti del settore abbigliamento, calzature e accessori secondo cui il 70% ha confermato un aumento o un livello identico delle vendite nel primo week-end rispetto allo stesso periodo del 2018. Il valore medio dello scontrino è stato di 103,53 euro mentre lo sconto medio praticato è stato del 30% anche se un quarto degli intervistati ha dichiarato di aver praticato una riduzione superiore al 30% con un 5% delle imprese che ha applicato sconti del 50% o più. “Il dato è particolarmente significativo – afferma in una nota Dario Domenichini, presidente di Confesercenti Emilia-Romagna – perché, per le imprese del settore, i saldi continuano a rappresentare una percentuale significativa del volume d’affari annuale, pari al 30,21%, e vengono dopo i primi dieci mesi del 2018 che avevano fatto registrare una flessione delle vendite superiore al 2% parzialmente recuperate nel mese di novembre grazie al cosiddetto Black Friday e al periodo natalizio. Questo inizio serve a ridare un po’ di fiducia alle imprese – conclude – anche se appare sempre più necessario cercare di regolamentare in modo più preciso il fenomeno delle vendite online”.

