Comunicazione online, Hera sul podio

Ancora una volta il Gruppo Hera sale sul podio del Webranking, l’edizione 2017 degli Oscar per la comunicazione on-line. Il riconoscimento alla multiutility verrà assegnato il 22 novembre a Milano, nell’ambito dello studio condotto da Lundquist e dalla svedese Comprend, esperte di comunicazione digitale. Ogni anno, le due società analizzano i siti delle maggiori aziende italiane quotate in Borsa e le rispettive strategie di comunicazione sul web, stilando una classifica nazionale che quest’anno ha coinvolto 112 imprese.

L’indagine ha l’obiettivo di promuovere la cultura digitale nelle aziende, stimolandole alla ricerca di idee sempre più efficaci e innovative per capire come soddisfare le aspettative degli stakeholder.

Hera si è piazzata al 3° posto in questa 16esima edizione del report, con un punteggio di 91,5/100, davanti a grandi società come ERG, Telecom Italia TIM, Mondadori ed Enel. Tra le multiutility, Hera si colloca quest’anno in seconda posizione subito dopo Eni.In particolare, il Gruppo figura tra le migliori aziende nei campi della Trasparenza finanziaria, della Sostenibilità e della Corporate Governance. Punti di forza della comunicazione web della multiutility sono infatti la pubblicazione on-line del Bilancio di esercizio e di quello di Sostenibilità. Quest’ultimo contiene informazioni non finanziarie ed è compilato da meno della metà delle aziende osservate, mentre Hera lo diffonde in formato cartaceo dal 2002 e on-line dal 2006.

