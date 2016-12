Commissari, a breve un nuovo processo di vendita

I Commissari straordinari di Mercatone Uno, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo

Tassinari, con riferimento al bando di gara pubblicato il 3 ottobre hanno reso noto che sono pervenute offerte d’acquisto non vincolanti dei complessi aziendali di È Oro. Le offerte –

affermano – “confermano l’esistenza di un forte interessamento per l’azienda della società È Oro Srl ed il marchio È Oro”. I Commissari straordinari stanno lavorando “per avviare un

nuovo processo di vendita, caratterizzato da una differente modalità di cessione, in conformità alle indicazioni ricevute dal mercato. Le attività di È Oro procedono in piena continuità aziendale”.

