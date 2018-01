Collezione Automobili Lamborghini, la declinazione fashion del marchio produttore delle vetture super sportive, è stata presente al Premium International Fashion Trade Show di Berlino, il primo appuntamento del 2018 in Germania per gli operatori del settore moda. In esposizione la collezione AI 2018-19, appena arrivata dalla presentazione nello show room di Via Tortona 32 durante la Milano Fashion Week.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet