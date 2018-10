Collaborazione Dorelan e Virtus

Al via un nuovo gioco di squadra: dopo essersi avvicinata al Bologna Calcio e ad altre numerose realtà del mondo sportivo, Dorelan ha deciso di dare il via ad una collaborazione di più ampio respiro con la Virtus Segafredo, creando un vero e proprio progetto capace di andare oltre alla semplice fornitura dei materassi per gli sportivi.

Con la nuova stagione 2018-2019 Dorelan e Virtus Bologna hanno intrapreso una collaborazione che prevede la fornitura dei materassi ReActive a tutti i giocatori della squadra e ha allestito Casa Virtus con una soluzione completa che include i migliori prodotti del mondo contract.

Dalla fine del 2017 l’azienda forlivese, specializzata nella produzione di sistemi letti di qualità, si è affacciata anche al mondo sportivo creando la divisione Dorelan RE:ACTIVE: “Per poter recuperare al massimo le proprie energie, l’atleta deve migliorare la qualità del suo sonno tenendo sempre bene a mente la sua performance sportiva, e lo strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo è senza dubbio la scelta di un materasso di alta qualità studiato specificamente per soddisfare i bisogni degli atleti professionisti” spiega Riccardo Tura, marketing manager di Dorelan.

“Il nostro obiettivo è rispondere al meglio alle esigenze della squadra bolognese per un maggior legame sul territorio e per diffondere l’importanza del dormire bene anche nel mondo sportivo della pallacanestro” – conclude Riccardo Tura.

“Dorelan è stata la prima azienda, insieme a Mascagni, a sposare l’arredo e il completamento di Casa Virtus – sottolinea Marco Patuelli, Responsabile Organizzativo di Virtus Pallacanestro –. E’ un grande obiettivo che si concretizza e darà ulteriore forza al nostro Settore Giovanile, oltre a rappresentare un fiore all’occhiello per tutta la Virtus. In questo senso, la partnership con un’azienda come Dorelan, che fa della qualità e della professionalità un punto di forza, diventa fondamentale. Siamo felici di allacciare un legame che spero possa protrarsi nel tempo e regalare a entrambi tante soddisfazioni”.

Negli sport di squadra, si sa, l’unione fa la forza e Dorelan e Virtus si impegnano a divulgare l’importanza del sonno per il benessere dell’individuo, in particolare per gli amanti della pallacanestro, diffondendo la consapevolezza del ruolo del buon sonno nella performance sportiva, ma non solo.

Ma non è tutto. La nuova e modernissima Casa Virtus, destinata a diventare quartier generale del club blasonato, ha scelto i prodotti del mondo contract di Dorelan.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet