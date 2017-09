Cogito, ancora Trend-Setting

Per il terzo anno consecutivo, KMWorld, il principale punto di riferimento a livello mondiale nel settore del Knowledge Management, premia l’innovazione di Expert System: la tecnologia cognitiva Cogito® è “Trend-Setting Product of the Year”.

Il prestigioso riconoscimento è rivolto alle soluzioni più di tendenza, ideate per anticipare le esigenze delle aziende e risolvere problemi di business sempre più complessi.

“Da sempre i Trend-Setting Products di KMWorld hanno per obiettivo l’identificazione delle migliori soluzioni per la gestione della conoscenza sia in termini di innovazione sia di creatività”, ha dichiarato Sandra Haimila, redattrice di KMWorld. “Si tratta di prodotti che riflettono l’ingegnosità degli sviluppatori, l’unicità delle intuizioni alla base delle tecnologie e, soprattutto, la capacità di soddisfare le necessità di business legate alla trasformazione delle informazioni in conoscenza.”

La tecnologia cognitiva Cogito è il cuore di tutti i software di Expert System pensati per migliorare le attività più strategiche come la gestione della conoscenza, la cognitive automation e la corporate intelligence. Combinando velocità, accuratezza e analisi dei testi su vasta scala, Cogito offre una risposta efficace alle esigenze aziendali di accelerare l’automazione dei processi di business basati sulla massiccia elaborazione di dati e informazioni, introducendo nuovi livelli di efficacia e un effettivo potenziamento della produttività.

“Siamo onorati che KMWorld abbia premiato la nostra capacità di creare valore, supportando le organizzazioni nella trasformazione dei processi aziendali e nell’ottimizzazione delle decisioni di business”, ha dichiarato Luca Scagliarini, CMO di Expert System. “Un’ulteriore conferma dei vantaggi di Cogito per la trasformazione digitale e la competitività delle aziende.”

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e della Text Analytics. Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

