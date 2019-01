Coesia acquista System, nasce System Ceramics

Coesia, holding bolognese di aziende attive nel campo delle soluzioni industriali e del

confezionamento ha perfezionato il ‘closing’ per l’acquisto del 60% del business ceramico della modenese System dando così vita a System Ceramics. In base all’intesa raggiunta tra le due parti – spiega una nota – il fondatore di System, Franco Stefani, continuerà a detenere il 40% della società e a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e di direttore del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. I vertici di Coesia e System hanno inoltre concordato reciproche opzioni di acquisto e vendita per il restante 40% del capitale’. La carica di

amministratore delegato di System Ceramics sarà ricoperta da Luca Bazzani. Con System Ceramics, Coesia – il cui azionista unico è Isabella Seràgnoli – il gruppo emiliano raggiungerà un fatturato 2019 di circa 2,2 miliardi di euro con oltre 9.000 collaboratori e presenza in 38 Paesi.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet