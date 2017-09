Coesia acquista la statunitense Mgs

Shopping negli States per la bolognese Coesia: ha acquisito l’intero capitale sociale di Mgs Machine Corporation. Con un fatturato di 28 milioni di dollari nel 2017, circa 120 collaboratori, sede a Minneapolis (nel Minnesota), Mgs Machine è un’azienda leader nella fornitura di macchine automatiche per l’imballaggio e di apparecchiature per i settori Life Science- Pharma, alimentare, della cura della persona e dei cosmetici. “Grazie a questa acquisizione, Coesia consoliderà ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato delle macchine automatiche in Nord America, dove, in seguito all’acquisizione, opererà con sei impianti produttivi e oltre 900 collaboratori. La rete internazionale di Coesia e le competenze ingegneristiche rappresenteranno per Mgs Machine una solida piattaforma di crescita”, dichiara Angelos Papadimitriou, chief executive officer di Coesia. Con un fatturato atteso nel 2017 di circa 1.600 milioni di euro e circa 6.800 collaboratori, Coesia è un Gruppo di Aziende di soluzioni industriali e di packaging basate sull’innovazione, che opera globalmente, con sede a Bologna, interamente posseduto da Isabella Seragnoli. Con 96 unità operative di cui 57 impianti produttivi in 32 paesi, le aziende del Gruppo Coesia sono leader nei settori delle macchine automatiche e materiali di imballaggio, soluzioni di processo industriale e ingranaggi di precisione.

