Cna Turismo e Commercio in MIBACT

CNA Turismo e Commercio entra formalmente nel comitato nazionale del MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Lo ha annunciato ieri a Reggio Emilia Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del MIBACT, nel corso dell’evento, promosso da CNA Commercio e Turismo e CNA Digitale Emilia Romagna in collaborazione con CNA Reggio Emilia, “Digital Way, la via digitale per imprese di turismo e commercio” presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Un’occasione unica per informare (con una plenaria del mattino ricca di interventi) e per formare (attraverso nove workshop tematici che si sono svolti nel pomeriggio su tre aule contemporanee).

Oltre all’ufficializzazione, il direttore Palumbo ha sottolineato come: “Il Mibact non è solo un luogo di rappresentanza, ma il fulcro dove nascono e si articolano le politiche per lo sviluppo del turismo in Italia, che le previsioni annunciano in costante crescita fino al 2020. E’ importante che CNA sia entrata a farne parte, poiché rappresenta una pluralità di artigiani, professionisti e piccole e medie imprese, che da sempre sono considerati i mestieri creatori di quei prodotti, servizi ed emozioni, che contribuiscono alla definizione della brand reputation e della brand identity del nostro Paese. La funzione essenziale di CNA è di riuscire a mettere queste attività in rete perché da soli non si può arrivare lontano”.

