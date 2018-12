Cna: non dimenticate le pmi

Ridurre il carico fiscale, incentivi all’innovazione e all’internazionalizza, accesso alla rete dei tecnopoli. Sono queste ed altre le richieste degli artigiani avanzate da Cna Modena in una lista di 14 punti presentata al governatore della Regione Stefano Bonaccini, ospite di un confronto moderato dal direttore di Trc Ettore Tazzioli. A Modena come in Emilia-Romagna la crescita è più resistente, ma segnali negativi ci sono e settori come le costruzioni sono ancora fortemente in difficoltà. Serve dare più attenzione alle pmi.

Il governatore si è presentato forte dei dati sull’economia presentati nel rapporto 2018 realizzato con Unioncamere. Il Pil regionale cresce all’1,4 e la disoccupazione è scesa sotto il 6%.

