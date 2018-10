Cmc Ravenna, quotazioni crollati per pagamenti in ritardo

Il protrarsi del ritardo nell’incasso di sei pagamenti, per un controvalore di 108,3 milioni di euro, mette pressione ai conti di Cmc Ravenna e preoccupa gli investitori che hanno in mano i due bond emessi dalla cooperativa emiliana, le cui quotazioni sono crollate di circa un terzo alla Borsa del Lussemburgo dove i titoli sono quotati. L’alert – in un contesto difficile per molti gruppi delle costruzioni in Italia – è arrivato con un comunicato stampa dello scorso 15 ottobre, con cui Cmc informava il mercato che “nessuno dei sei pagamenti ritardati” attesi entro fine settembre era stato saldato. “Continuiamo a lavorare con le nostre controparti per raccogliere i pagamenti (alcuni dei quali verso l’Anas), che pensiamo di ricevere nel quarto trimestre”, ha rassicurato Cmc. Il ritardo, che si protrae dal primo semestre dell’anno, ha fatto aumentare indebitamento e capitale circolante del gruppo, spingendolo ad avviare la rinegoziazione della scadenza di una linea di credito da 165 milioni. Cmc ha chiuso il primo semestre con ricavi in calo a 514,3, dai 549,6 milioni dello stesso periodo del 2017, un ebitda diminuito da 81,5 a 64,8 milioni e un utile in discesa da 3,8 a 649 mila euro. Il portafoglio ordini è salito al suo massimo, 4,66 miliardi di euro.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet