Cmb, specializzazione e internazionalizzazione

Specializzazione e internazionalizzazione. Passa di qua il bilancio di Cmb che si prepara a presentare il piano industriale 2018-2020. L’azienda si lascia alle spalle una crisi che ha dimezzato il settore e ne esce leader per fatturato in Italia. Un piano di crescita che punta a 650 milioni di fatturato e a nuove assunzioni, mentre il portafoglio ordini si arricchisce dell’importante commessa dell’ospedale nella città di Odense in Danimarca e di quello di Pisa, notizia di pochi giorni fa.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet