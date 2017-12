A joint venture con Cmb l’appalto ospedaliero in Danimarca

La joint venture formata da Cmb di Carpi (con una quota del 51%) e da Itinera, società di grandi opere del gruppo Gavio (con una quota del 49%), si è aggiudicata due lotti del nuovo Polo Ospedaliero di Odense in Danimarca. Il valore del progetto, si legge in una nota, è di circa 390 milioni di euro. I due lotti del nuovo ospedale di Odense prevedono, in particolare, la costruzione dei reparti Accettazione con una superficie di circa 60 mila mq e dei reparti Degenze e Ambulatori con una superficie di circa 100 mila mq. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2022.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet