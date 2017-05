Cmb chiude il 2016 con 4 milioni di utile

Cmb di Carpi ha chiuso il bilancio 2016 ancora in utile, oltre 4 milioni di euro dopo cospicui accantonamenti, un giro d’affari di 557 milioni e un portafoglio ordini di 2,6 miliardi. Fiori all’occhiello della cooperativa costruzioni carpigiana il macrolotto della Salerno-Reggio Calabria, ribattezzata “autostrada del Mediterraneo”, i palazzi delle archistar nell’area ex-fiera di Milano o Fico Eatalyworld a Bologna. Nonostante il settore costruzioni soffra ancora la crisi, Cmb è riuscita a resistere

Cmb punta infatti a realizzare ospedali anche all’estero, da tempo sono in corso trattative per costruirne in Iran e si attendono sviluppi positivi dopo la rielezione di Rouhani. In questi giorni Cmb ha inoltre rilevato il cantiere per la nuova sede della regione Piemonte a Torino, bloccato per la crisi delle precedenti aziende incaricate

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet