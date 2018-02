A Cirio il Quality Award 2018

Per il terzo anno consecutivo Cirio si è aggiudicato il premio Quality Award, quindi anche nel 2018 per le passate, le polpe e i pelati. La particolarità del premio è che è il risultato di una valutazione diretta da parte di 300 consumatori chiamati a giudicare componenti quali l’etichetta, l’aspetto, gli ingredienti, il sapore, la consistenza, l’odore, ecc. nel corso di rigorosi blind test che avvengono in laboratori specializzati. Per ogni test viene scelta una tipologia di campione che, oltre ad essere un utilizzatore frequente della tipologia di prodotto testata, abbia anche caratteristiche socio-demografiche (età, reddito, nucleo familiare, abitudini di consumo) in linea con il reale acquirente.

“Siamo particolarmente fieri – spiega Federico Cappi, Direttore Marketing retail di Conserve Italia – di aver ottenuto questo riconoscimento perché si tratta di un vero e proprio attestato di stima e di gradimento che ci arriva direttamente dai consumatori. Essere premiati con il Quality Award vuol dire che chi acquista le nostre passate e i nostri pelati si fa garante in prima persona della bontà dei nostri prodotti e invita i futuri consumatori a fare una scelta d’acquisto che certamente li lascerà soddisfatti”.

Il logo Quality Award, che comparirà sulle confezioni di pelati, polpe e passate di pomodoro Cirio per un intero anno, è di proprietà della Marketing Consulting, azienda con esperienza internazionale in test di analisi sensoriale realizzate dai consumatori.

