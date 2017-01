CIR Food punta alla ristorazione commerciale

A fronte della situazione non particolarmente dinamica del mercato della ristorazione collettiva, l’obiettivo della reggiana CIR Food è di aumentare l’attività nella ristorazione commerciale, oggi pari al 12,2% del fatturato, fino a raddoppiare nel 2020 i ricavi provenienti da questo settore, dove si intravedono maggiori potenzialità per il lancio di nuovi modelli ristorativi, ispirati a quanto sperimentato a Expo 2015.

Lo sviluppo riguarderà soprattutto la ristorazione organizzata in aree con flussi importanti, come centri commerciali, ospedali, centri urbani di grandi dimensioni, musei, distretti industriali.

Partendo dal Progetto Centostazioni e da un punto ristorazione presentato stamattina a Parma dal direttore generale di Cir Food Giordano Curti, dal direttore della divisione ristorazione commerciale Emilio Fiorani e dal direttore commerciale di Centostazioni Marco Achilli.

Nel 2010 saranno 10 le nuove aperture del format Chiccotosto in Italia.

L’obiettivo economico fissato entro il 2020 è di raggiungere quota 800 milioni di euro di ricavi, sviluppando 100 milioni dalla ristorazione collettiva e buoni pasto, 60 milioni dalla ristorazione commerciale, 70 milioni dall’internazionalizzazione, 20 milioni dalla diversificazione dei servizi. A tal fine CIR food prevede nell’arco di 5 anni investimenti per 75 milioni di euro, che si aggiungo ai 75 nella gestione ordinaria, una media di 15 milioni di investimenti l’anno in attrezzature, immobili, informatica, ecc.