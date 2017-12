A Cir Food Premio Biblioteca Bilancio Sociale 2017

Cir Food, società attiva nella ristorazione collettiva, è stata premiata dalla giuria della

quarta edizione del Premio Biblioteca Bilancio Sociale per il Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2016. E’ quanto si legge in una nota secondo cui il riconoscimento è stato assegnato “per la capacità di implementare una filiera di fornitura sostenibile e di agire significativamente sulla riduzione degli imballaggi”. Nove sono state le aziende selezionate che hanno preso parte

alla finale, tenuta alla Fondazione Ambrosianeum di Milano, nel corso della quale Cir Food ha illustrato alcune delle azioni che meglio rappresentano l’impegno sociale e ambientale dell’impresa. “Siamo molto lieti di ricevere questo riconoscimento – dichiara nella nota Chiara Nasi, Presidente di Cir Food -, un’ulteriore conferma che il percorso da noi intrapreso in tema

di responsabilità sociale è quello giusto. Per CIR food essere ‘impresa di buon governo’ significa agire con la consapevolezza che le proprie azioni possono contribuire al cambiamento sociale

e culturale. Puntare sulla sostenibilità significa per noi tradurre quotidianamente una visione in azioni concrete, condivise e rendicontate” Biblioteca Bilancio Sociale premia le aziende che si

distinguono nell’ambito della sostenibilità applicata al proprio core business attraverso lo strumento della rendicontazione, di cui promuove la divulgazione e la lettura. Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Confindustria, Luiss Business School, Federdistribuzione e Fondazione Symbola.

