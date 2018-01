Cir Food lancia BluBe per servizi personalizzati

Cir food lancia BluBe, divisione welfare nata per offrire servizi innovativi e personalizzati, pensati per incentivare il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, e rispondere in maniera

personalizzata alle esigenze delle aziende. BluBe nasce dall’evoluzione di Bluticket, storica divisione buoni pasto di Cir food, che nel 2016 ha erogato oltre 13 milioni di ticket di cui oltre il 50% in formato elettronico. L’offerta della nuova divisione BluBe si compone dei flexible benefit BluFlex, dei buoni regalo BluGift e dei buoni pasto elettronici e cartacei a marchio BluEasy e BluTicket. “Fino a qualche anno fa, quando si faceva riferimento al welfare aziendale, si pensava soprattutto alla mensa e ai buoni pasto – spiega Riccardo Gismondi, direttore della divisione

BluBe, alla Gazzetta di Reggio – Oggi si tratta di un approccio di management che mette al centro le persone e le loro esigenze. Se da un lato il welfare aziendale trova l’apprezzamento del lavoratore, dall’altro rappresenta una leva strategica per l’azienda, un investimento sulla crescita motivazionale. Oltre all’assistenza sanitaria integrativa ed alla previdenza complementare, già previsti da tutti i contratti collettivi nazionali, i servizi di welfare aziendale che BluBe offre alle aziende sono soprattutto dedicati alla famiglia”.

