In Cina l’anteprima di Travel Trade Market

Oggi e domani è in programma in Cina, a Chengdu, Travel Trade Market Business Forum 2017, l’anteprima di Travel Trade Market (TTM), salone dedicato all’industria turistica mondiale che debutterà dal 14 al 16 Settembre 2018 nel nuovo quartiere della metropoli cinese e che si preannuncia come un grande Marketplace per le imprese e le istituzioni coinvolte nei flussi turistici da e verso la Cina, all’insegna di un business in forte crescita nel settore viaggi e in risposta alle aziende internazionali del comparto che vogliono trovare nel più vasto mercato una manifestazione di carattere mondiale. TTM sarà organizzato da Italian Exhibition Group SpA – nata dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza – insieme a Vision Fair China, primario organizzatore fieristico di Chengdu, e realizzata in partnership con il CTA China Tourism Academy, ente nazionale preposto alla ricerca e alla promozione turistica che fa capo all’Amministrazione del Turismo della Repubblica popolare cinese. “La sinergia con la componente cinese, istituzionale e imprenditoriale – ha detto Emanuele Guido, Direttore Business Strategy di IEG -, sta dando degli ottimi risultati, a partire da questa edizione zero. TTM ha tutte le potenzialità per diventare un nuovo strategico Marketplace in Asia per tutta la filiera internazionale del turismo, con una duplice funzione di supporto ai crescenti flussi turistici sia in entrata che in uscita da questa area continentale”. Travel Trade Market Business Forum 2017 prevede una serie di eventi e workshop, con 1.000 business meeting a cui partecipano 60 buyer internazionali da oltre 17 Paesi e diverse aziende del comparto turistico. Nel corso dell’incontro è stata anche illustrata la prossima edizione di TTG Incontri (12-14 ottobre 2017 www.ttgincontri.it), il salone internazionale del turismo organizzato da IEG a Rimini, il più importante in Italia e fra i primi in Europa, a sottolineare il progetto di sistema messo in campo dalla società fieristica italiana nel comparto turistico coinvolgendo attraverso TTM un paese strategico come la Cina. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, il 2016 è stato un altro anno di forte crescita per il numero di turisti cinesi che si sono recati all’estero, pari a 135 milioni con un aumento del 6%. La spesa per le destinazioni turistiche internazionali dei cittadini cinesi ha toccato i 261 miliardi di dollari, in crescita del 12%. Per quanto riguarda il rapporto con l’Italia, nel 2015 circa 1,4 milioni di cinesi si sono recati nel nostro Paese (fonte: China Tourism Academy). Questi dati consolidano la posizione della Cina come il primo paese per consumo turistico all’estero, un primato che dura dal 2012, nel contesto di un trend di crescita costante dal 2004.

