Cigierre apre a Modena Shi’s e Pizzikotto

Cigierre SpA, gruppo leader della ristorazione italiana, sceglie Modena per il suo sviluppo e punta sulla via Emilia Est per l’apertura in contemporanea di due ristoranti delle sue più amate catene: Pizzikotto e Shi’s. In totale, le due attività impiegheranno circa 40 collaboratori, tutti residenti in zona. Le figure chiave di entrambi i team sono già al lavoro, impegnate in uno specifico programma di formazione a cura di Academy, l’istituzione fondata dall’azienda per trasmettere il proprio know-how agli addetti al lavoro negli oltre 300 ristoranti presenti in Italia.

Fanno parte dello stesso gruppo anche Wiener Haus e America Graffiti, format che Cigierre ha acquisito poco più di un mese fa. Così, dopo il successo ottenuto con gli hamburger del format Old Wild West, fiore all’occhiello della società, già presente in città con due punti vendita, il prossimo 7 dicembre sarà la volta della pizza a lunga lievitazione di Pizzikotto e della cucina urban japanese di Shi’s. Al numero civico 401 della Via Emilia, nelle vicinanze del Policlinico, in uno spazio commerciale di quasi mille metri quadri coesisteranno due distinte identità con proposte gastronomiche nettamente diverse fra loro, ma accomunate da un unico imprescindibile elemento: l’altissima qualità dell’offerta e la meticolosa selezione di materie prime. È questo, infatti, il punto di forza di Cigierre. Una qualità che, nel caso di Pizzikotto, si traduce nell’utilizzo di farine e altri ingredienti biologici per la creazione di pizze ad alta digeribilità e di dolci rigorosamente artigianali, mentre per Shi’s significa commistione di tradizioni culinarie provenienti dal Giappone, reinterpretate con la combinazione di differenti ingredienti e preparazioni: pesce crudo o cotto e tempura. Nel menù spiccano anche piatti caldi come ramen, gyoza e secondi, tartare di pesce fresco e dolci prelibati, come il nuovo Choco Dorayaki, golosi pancakes con Nutella e gelato. Per entrambi i marchi, particolare attenzione viene rivolta anche a chi segue regimi alimentari speciali, con un’ampia offerta di proposte vegetariane.

