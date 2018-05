Cibus, subito un successo

Partenza con il botto a Parma per Cibus. E’ stato siglato in Italia un maxi accordo di filiera sul grano biologico tra Coldiretti, Consorzi agrari d’Italia, Fdai (Firmato dagli agricoltori italiani) e Gruppo Casillo prevede la fornitura 300 milioni di chili di grano duro biologico destinato alla pasta e 300 milioni di chili di grano tenero all’anno per la panificazione. L’intesa ha una durata di tre anni con la possibilità di una proroga per altri due, per un totale di 5 anni. Lo ha annunciato a Parma il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, nell’ambito della rassegna Cibus. Moncalvo ha sottolineato che l’accordo rafforza la leadership dell’Italia in Europa nel numero di imprese che coltivano biologico con 72.154 operatori e 1.796.363 ettari, con un aumento del 20% su base annua. secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ “la crescita della domanda – per la Coldiretti – ha spinto l’aumento delle produzioni Tra le colture con maggiore incremento ci sono proprio i cereali (+32,6%) mentre a livello territoriale la maggiore estensione delle superfici bio è registrata in Sicilia con 363.639 ettari, cui seguono la Puglia con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari. Si tratta di una garanzia anche per sei italiani su dieci (60%) che nel 2017 hanno acquistato almeno qualche volta prodotti biologici a conferma di una decisa svolta salutista nei consumi alimentari”. Attualmente, riferisce la Coldiretti, l’Italia produce 4,3 milioni di grano duro su una superficie di un milione e 350mila ettari di coltivazioni con 1,74 milioni di tonnellate importate dall’estero delle quali 0,44 dall’Unione Europea e 1,3 milioni da Paesi extracomunitari a partire dal Canada. Ma lungo la Penisola gli agricoltori, ha concluso il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, “per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano in Italia”.

A Cibus anche il Gruppo Eurovo, storica azienda di Imola, leader in Europa nella produzione e commercializzazione di uova e ovoprodotti.

