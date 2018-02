Chef Express, nuovo spazio all’Interporto

Chef Express S.p.A., società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha inaugurato un nuovo spazio di ristorazione bar-ristorante all’Interporto di Bologna, una delle piattaforme logistiche più grandi d’Europa.

“Cucina+Caffè@Interporto”, propone un’offerta completa di ristorazione per soddisfare le diverse esigenze di tutti coloro che frequentano gli uffici e i servizi logistici della zona, un bacino importante di oltre 100 aziende presenti nell’area dell’Interporto, che si estende per oltre 4 milioni di mq nella zona nord del capoluogo emiliano.

Il locale, che occupa 20 persone tutte neoassunte, è costituito da un bar, un ristorante e un corner pizzeria: il bar offre il meglio della caffetteria all’italiana con prodotti freschi, naturali e un’ampia gamma di panini snack e proposte Bio; il ristorante, con formula self service, offre ricette studiate in esclusiva con lo Chef Roberto Valbuzzi che da tempo collabora con Chef Express; il corner pizzeria completa infine l’offerta di ristorazione.

La struttura, di nuova costruzione, è un grande edificio stand-alone con una superficie coperta di 1200 mq e un ampio parcheggio. Ospita 60 posti a sedere al bar, 220 posti al ristorante e altri 40 posti in una sala riservata per eventi aziendali e privati.

Il complesso è il risultato di un’accurata ricerca ed attenzione al dettaglio di tutto ciò che circonda il cliente, dal layout architettonico alla proposta culinaria, mantenendo un ambiente dal clima rilassante. La struttura del locale è stata concepita per permettere all’area bar e al ristorante di essere fruibili in maniera indipendente l’una dall’altra senza commistione di flussi.

Cucina+Caffè@Interporto è aperto dal lunedì al venerdì: il bar con orario continuato dalle 6,30 alle 22,00; il ristorante 11,30 – 15,00 e 19,00 – 21,30.