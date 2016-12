Chef Express, attimi a Fiumicino

Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha aperto il nuovo ristorante “Attimi by Heinz Beck” realizzato nell’aeroporto di Fiumicino all’interno del nuovo Molo E del Terminal 3 inaugurato oggi. Nei nuovi spazi, all’interno della food court, Aeroporti di Roma aveva previsto anche un ristorante di alto livello con servizio al tavolo, e Chef Express ha risposto alla sfida coinvolgendo uno chef pluristellato di fama internazionale come Heinz Beck.

Caratteristica fondamentale del nuovo ristorante è quella di offrire un’esperienza significativa di un ristorante di altissimo livello anche a chi è in viaggio e ha un tempo limitato.

Infatti, l’offerta si basa sui “menu a tempo” di 30-45-60 minuti, con piatti adeguati al tempo che il cliente può passare in attesa della partenza. Con la possibilità di prendere anche un solo piatto in pochi minuti, o addirittura ordinare un take away.

Secondo Cristian Biasoni, AD di Chef Express, “la realizzazione di Attimi conferma ancora una volta la grande capacità di innovazione della nostra azienda nel settore della ristorazione in viaggio ed in particolare aeroportuale. Dopo la collaborazione con altri chef, questo progetto rappresenta la dimostrazione che anche nei luoghi di viaggio si può trovare un’esperienza food di ottima qualità a prezzi medi paragonabili ad un comune ristorante cittadino”.

